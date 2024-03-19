«Хочу вернуть ему долг». Аспиналл объяснил согласие на реванш с Блэйдсом

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл объяснил своё решение согласиться на потенциальный реванш с американцем Кёртисом Блэйдсом.

«Если он этого хочет – я в деле. Я очень уважительно отношусь к Кёртису, и, конечно же, я бы хотел провести этот поединок. Я проиграл ему из-за травмы, но ничего не имею против него. Не буду говорить, что он мне не нравится, потому что это не так.

Он хороший парень, у него хорошая команда, так что я не могу сказать о нём ничего плохого. Что касается его профессионализма, то я хвалю его. Я в долгу перед ним и хотел бы вернуть его. Так что, если в UFC захотят этого, я готов», — сказал Аспиналл в интервью Майклу Биспингу.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 295 в ноябре, Аспиналл нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.