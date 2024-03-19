Усик ответил на вопрос о том, почему не нокаутировал Джошуа

Боксёр Александр Усик ответил на вопрос, почему не нокаутировал Энтони Джошуа.

«Почему ты такой кровожадный? Победа есть, всё хорошо. Почему человеку необходимо падать? У него есть мать и отец. Это большой урон здоровью, если человек упадёт. Я не для этого», — приводит слова Усика журналист Майк Бенсон в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Усик провёл с Джошуа два боя и дважды вышел победителем. В первом бою Усик одержал победу единогласным решением судей. Во время второго поединка судьи раздельным решением отдали победу Александру.

Следующим соперником Усика должен стать британец Тайсон Фьюри. Изначально их бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Проморолик к бою Фьюри — Усик