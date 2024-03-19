Камил Гаджиев высказался о скандальном инциденте с участием Армана Царукяна

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал скандальный инцидент вокруг российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна, связанный с двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо Кайлой Харрисон. Ранее на пресс-конференции UFC Царукян произнёс непристойные слова, адресованные девушке.

«Всё, что ни происходит, это во благо Армана. Это дополнительный хайп. Это влияет на его контракт. В один прекрасный день, когда у него будет заканчиваться договор, его менеджер будет с UFC разговаривать, он скажет: «Заплатите моему парню как можно больше, потому что о нём все говорят», – заявил Гаджиев на своём канале в YouTube.

Напомним, Арман Царукян вернётся в октагон 14 апреля 2024 года. В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 300 российский боец армянского происхождения подерётся с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Примечательно, что Кайла Харрисон также выступит на предстоящем ивенте. Её соперницей станет Холли Холм.

Ранее Харрисон прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с Царукяном.