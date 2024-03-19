Умар Кремлёв: Пётр Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о бывшем чемпионе UFC в легчайшей весовой категории россиянине Петре Яне.

«Вот настоящий мужчина, гордость матушки России, а те, кто выступает или собирается выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за три серебреника свою душу. Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию бокса России, мы перевоспитаем и сделаем из вас настоящих патриотов», – написал Кремлёв в своём телеграм-канале, выложив видеоролик с Петром Яном.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 17-5. Последний раз российский боец выходил в октагон 10 марта на турнире UFC 299, который состоялся в Майами (США). Тогда Ян единогласным решением судей победил Сонг Ядонга из Китая.