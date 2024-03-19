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Марлон Вера: надеюсь подраться с Петром Яном в ноябре

Известный эквадорский боец MMA Марлон Вера сообщил о желании провести бой против бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна. Южноамериканец надеется сразиться с россиянином на турнире UFC в ноябре.

«Я надеюсь подраться с Петром Яном в ноябре. Я считаю, что это отличный бой, этот бой имеет смысл. Он бывший чемпион, он победил действительно настоящего таланта Сонг Ядонга», – заявил Вера в интервью The MMA Hour.

Напомним, 10 марта в Майами (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В главном событии вечера Марлон Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О’Мэлли. Пётр Ян на минувшем турнире единогласным решением судей победил Сонг Ядонга из Китая.

Ранее стало известно о том, что Петру Яну предстоит перенести операцию.