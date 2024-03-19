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В поединке Тима Цзю с Себастьяном Фундорой на кону будут стоять два титула

В поединке Тима Цзю с Себастьяном Фундорой на кону будут стоять два титула
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Австралиец Тим Цзю, сын легендарного российского боксёра Константина Цзю, сразится с американцем Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг). Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер и журналист Майкл Бенсон.

«Тим Цзю теперь встретится с Себастьяном Фундорой за титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC в суперсреднем весе», — написал Майкл Бенсон.

Ранее журналист ESPN Майк Коппинджер сообщил, что в данном противостоянии на кону будет стоять титул WBO, которым владеет Тим Цзю.

Напомним, 31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится большой вечер бокса. Изначально на данном ивенте Тим Цзю должен был подраться против американца Кита Турмана. Но тот снялся с боя из-за травмы.

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