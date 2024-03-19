В поединке Тима Цзю с Себастьяном Фундорой на кону будут стоять два титула

Австралиец Тим Цзю, сын легендарного российского боксёра Константина Цзю, сразится с американцем Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг). Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер и журналист Майкл Бенсон.

«Тим Цзю теперь встретится с Себастьяном Фундорой за титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC в суперсреднем весе», — написал Майкл Бенсон.

Ранее журналист ESPN Майк Коппинджер сообщил, что в данном противостоянии на кону будет стоять титул WBO, которым владеет Тим Цзю.

Напомним, 31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится большой вечер бокса. Изначально на данном ивенте Тим Цзю должен был подраться против американца Кита Турмана. Но тот снялся с боя из-за травмы.