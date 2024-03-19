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Рэпер нокаутировал чемпиона UFC Перейру на спарринге

Рэпер нокаутировал чемпиона UFC Перейру на спарринге
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра провёл спарринг с рэпером Тионом Джейденом Мерриттом, который известен как Lil Tjay.

В ходе спарринга американский музыкант отправил Перейру в нокаут. Однако пользователи в социальных сетях заметили, что Алекс упал не по-настоящему, подыграв Lil Tjay.

Напомним, профессиональный рекорд Алекса Перейры в смешанных единоборствах составляет 9-2. 36-летний бразилец в 2022 году удерживал титул чемпиона UFC в средней весовой категории. В прошлом году южноамериканец завоевал титул лучшего промоушена мира в полутяжёлом дивизионе. Свой следующий поединок Перейра проведёт 14 апреля 2024 года. В рамках турнира UFC 300 Алекс сразится с американцем Джамалом Хиллом.

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