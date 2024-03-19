Илии Топурии могут вернуть грузинское гражданство после получения паспорта Испании

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл встречу с чемпионом UFC в полулёгком дивизионе Илией Топурией, который недавно получил гражданство Испании. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Отметим, что после получения испанского паспорта Топурия автоматически утратил гражданство Грузии. Но Кобахидзе во время беседы с Матадором сообщил, что поспособствует тому, чтобы Илии вернули грузинское гражданство. С соответствующей просьбой политик собирается обратиться к Минюсту и президенту Грузии.

Напомним, 5 марта Топурия получил паспорт гражданина Испании. Боец родился в Германии в грузинской семье. В семь лет Илия перебрался на родину. В 15 лет он переехал в Испанию, где построил профессиональную бойцовскую карьеру.