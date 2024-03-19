Тим Цзю отреагировал на смену соперника

Обладатель титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал новость о том, что американец Себастьян Фундора заменит травмированного Кита Турмана в поединке с ним.

«Я привык к слову «выбыл». Но как всегда шоу продолжается… Увидимся 30 марта», — написал Тим в своих социальных сетях.

«Предстоящая битва с Себастьяном на века. Время объединения… Потом большая рыба. Спенс или Кроуфорд», – добавил боксёр.

Ранее стало известно о том, что Кит Турман получил травму перед боем с Тимом Цзю, который должен был состояться 31 марта в Лас-Вегасе (США). Заменить своего соотечественника согласился Фундора. Отметим, что в бою между Тимом и Себастьяном на кону будут стоять титулы WBO и WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).