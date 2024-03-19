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Джек Делла Маддалена: я финиширую Рахмонова и шокирую весь мир

Джек Делла Маддалена: я финиширую Рахмонова и шокирую весь мир
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Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена выразил уверенность в своей способности победить представителя Казахстана Шавката Рахмонова.

«Думаю, я буду готов вернуться в начале августа. С Рахмоновым у нас мог бы получиться громкий претендентский бой. Мне кажется, я финиширую его и шокирую весь мир. После этого я смогу получить бой за титул», – приводит слова Джека Делла Маддалены Sportskeeda со ссылкой на ESPN MMA.

В общей сложности на счету австралийского бойца 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. Ранее он победил бразильца Гилберта Бёрнса. На счету Рахмонова 18 побед в 18 боях. В последнем поединке он победил американца Стивена Томпсона.

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