Шавкат Рахмонов ответил на вызов Джека Маддалены

Известный боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов ответил топовому австралийскому бойцу Джеку Маддалене, который бросил ему вызов после победы нокаутом над бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

«Я уважаю твою смелость и уверенность, Джек. Но тебя ждёт та же участь, что и моих предыдущих оппонентов», — написал в своих социальных сетях Рахмонов.

Напомним, Шавкат Рахмонов идёт на серии из 18 досрочных побед, шесть из которых он одержал под эгидой UFC, и является непобеждённым. В своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря 2023 года на турнире UFC 296, Рахмонов «задушил» бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американца Стивена Томпсона.

Джек Делла Маддалена имеет в своём рекорде 17 побед и два поражения. На данный момент он идёт на серии из семи побед — это третья по продолжительности серия побед в полусреднем дивизионе.