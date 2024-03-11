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Шавкат Рахмонов ответил на вызов Джека Маддалены

Шавкат Рахмонов ответил на вызов Джека Маддалены
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Известный боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов ответил топовому австралийскому бойцу Джеку Маддалене, который бросил ему вызов после победы нокаутом над бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

«Я уважаю твою смелость и уверенность, Джек. Но тебя ждёт та же участь, что и моих предыдущих оппонентов», — написал в своих социальных сетях Рахмонов.

Напомним, Шавкат Рахмонов идёт на серии из 18 досрочных побед, шесть из которых он одержал под эгидой UFC, и является непобеждённым. В своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря 2023 года на турнире UFC 296, Рахмонов «задушил» бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американца Стивена Томпсона.

Джек Делла Маддалена имеет в своём рекорде 17 побед и два поражения. На данный момент он идёт на серии из семи побед — это третья по продолжительности серия побед в полусреднем дивизионе.

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