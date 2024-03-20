Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов рассказал, почему у Тима Цзю нет шансов в бою с Кроуфордом

Магомед Курбанов рассказал, почему у Тима Цзю нет шансов в бою с Кроуфордом
Комментарии

Российский топовый боксёр Магомед Курбанов объяснил, почему у молодого проспекта Тима Цзю нет шансов в бою с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WC, The RIng, WBA и IBF Теренсом Кроуфордом.

«Против Кроуфорда шансов не вижу для Тима. У Кроуфорда слишком много опыта, он очень техничный и хладнокровный. Мне очень нравится Кроуфорд как боксёр. Настолько хладнокровный… К тому же Тим Цзю стилистически будет удобен Кроуфорду», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Тим Цзю проведёт свой следующий бой против Себастьяна Фундоры, который состоится 30 марта 2024 года в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO и WBC в первом среднем весе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android