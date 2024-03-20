Магомед Курбанов поделился прогнозом на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Российский топовый боксёр Магомед Курбанов поделился прогнозом на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я думаю, в бою Бетербиев — Бивол, будет жёсткий бокс. И Бетербиев не сдастся, и Бивол. Тут я больше предпочтение могу отдать Биволу. Как он работает на ногах, как он работает джебом, как он кидает многоударные комбинации на контратаке. Здесь я 60 на 40 в пользу Бивола. Но удар Бетербиева никто не отменял. Прессинг Бетербиева – это его самое большое оружие. А многоударные комбинации Бивола – это его самое большое оружие. Здесь я отдаю предпочтение Биволу», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.