Курбанов: Криштиану сказал, что не будет боксировать, только играть в футбол

Российский топовый боксёр Магомед Курбанов поделился эмоциями от встречи с легендарным футболистом Криштиану Роналду.

«Я его увидел – не может быть, Криштиану Роналду?! Я, конечно, внешне виду не подал, я сразу поздоровался, перекинулись парой фраз, он спросил, боксирую ли я на турнире, я сказал, что да. Роналду очень удивился, когда я сказал, что для боя скинул 10 килограммов. В этот момент рядом был Нганну, говорит, пойдём ко мне в вес, у нас не надо скидывать! Я посмеялся, отказался. Сказал, что потом. Рассказал Криштиану, что я оттуда же, откуда Хабиб, из Дагестана, из России. Я спросил у Криштиану, когда он собирается драться. Он ответил, что будет только играть в футбол, не будет боксировать. Я рассказал Криштиану, что мой двоюродный брат его безумный фанат, он уже 20 лет следит за Роналду, записывает все голы, где забил, за кого. Я не мог не рассказать об этом Криштиану! Жалею только, что привет не записал для брата на камеру», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.