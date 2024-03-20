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Алекс Перейра подтвердил, что готовится возглавить два номерных турнира подряд

Алекс Перейра подтвердил, что готовится возглавить два номерных турнира подряд
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра подтвердил, что в его планах есть цель возглавить и турнир UFC 300, и турнир UFC 301.

«Если всё получится правильно? Сначала я должен победить Хилла. Я стараюсь реально оценивать свои шансы. Всегда есть несколько исходов — я могу проиграть, могу выиграть, может случиться всё, что угодно. Но я делаю всё, что в моих силах, чтобы уйти с победой. Если всё получится, то я определённо смогу это сделать. Я могу сказать вам, ребята, что в каждом бою, который я проводил в UFC, у меня были условия и возможности, чтобы вернуться через месяц в октагон», — приводит слова Перейры портал Middle Easy.

Напомним, что свой следующий поединок Алекс Перейра проведёт против американца Джамала Хилла, который станет главным событием вечера турнира UFC 300.

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