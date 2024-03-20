Малыхин заявил о готовности завоевать четвёртый титул ONE FC

Чемпион промоушена ONE в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин заявил о готовности завоевать четвёртый титул.

«Дальше 84 кг?» – написал Малыхин в социальных сетях.

Анатолию Малыхину 36 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году и в 2021-м впервые выступил в ONE FC. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения.

В марте на турнире ONE 166, прошедшем в Катаре, Малыхин победил техническим нокаутом голландца Ренье де Риддера и стал чемпионом промоушена в среднем весе (до 93 кг). Ранее россиянин завоевал пояса в полутяжёлом (до 103 кг) и тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

Ранее в интервью Малыхин ответил, обменял ли пояса ONE на титул UFC.