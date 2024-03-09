Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин ответил, обменял ли пояса ONE на титул UFC

Малыхин ответил, обменял ли пояса ONE на титул UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион азиатского промоушена ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о своём гипотетическом переходе в UFC.

«Ни за что. Ни на какие пояса. Это моя дорога. Меня господь бог привёл сюда, когда я никому не был нужен. Мне дали работу, семье новую жизнь, отношение мистера Чатри Ситйодтонга. Я никогда не слышал, чтобы Дана Уайт позвонил кому-то не по делу. Меня первым делом всегда спрашивает (Чатри Ситйодтонг), как Анатолий ты сам, как твоя семья, твой сын, как живёт твоя жена? Я не предам такое отношение ни за что», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в начале марта на турнире ONE 166 Малыхин досрочно одолел голландца Ренье де Риддера и завоевал третий титул в карьере.

Ранее Малыхин отреагировал на поражение Нганну в поединке с Джошуа.

Материалы по теме
Анатолий Малыхин прокомментировал поражение Фрэнсиса Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android