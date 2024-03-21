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Стрикленд: нечасто общаюсь с UFC, там говорят, чтобы я заткнулся

Стрикленд: нечасто общаюсь с UFC, там говорят, чтобы я заткнулся
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд считает, что рискует не получить реванш с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси из-за того, что является не самым удобным бойцом для компании в медиасфере.

«Я нечасто общаюсь с UFC. Всё, что мне говорят в UFC, это заткнуться. Ребята, позвольте мне сказать вам кое-что о UFC. Я заслужил реванш, и если они не дадут мне его, то это будет не по-нашему. Если мне не дадут реванш, то вы поймёте, что это происходит по одной-единственной причине: UFC хотят, чтобы я заткнулся», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, Стрикленд завоевал чемпионский титул на турнире UFC 293 в сентябре, сенсационно отобрав его у звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи, после чего, на UFC 298 в январе, уступил пояс дю Плесси.

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