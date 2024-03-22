Сауль Альварес посоветовал Райану Гарсии не выходить в ринг

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес в преддверии поединка американского боксёра Райана Гарсии с соотечественником Девином Хейни посоветовал первому не выходить в ринг.

«Как его друг и как тот, с кем он тренировался, я бы не позволил ему драться. Единственное, чего я сейчас желаю, это чтобы нашлись люди, которые могли бы ему помочь и не осуждать. Я не знаю, что с ним происходит, но надеюсь, что у него кто-то есть», — приводит слова Альвареса BoxingScene со ссылкой на DAZN.

Напомним, поединок между Гарсией и Хейни состоится 20 апреля в США.

В апреле 2023 года Райан потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису. В общей сложности на его счету 24 победы и одно поражение. В активе Хейни 31 победа в 31 поединке.