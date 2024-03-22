Дарья Железнякова успешно сделала вес перед дебютом в UFC

Представительница смешанных единоборств и дебютантка UFC россиянка Дарья Железнякова успешно прошла процедуру официального взвешивания в преддверии турнира UFC on ESPN 53, который состоится 24 марта.

Дарья показала на весах 61,64 кг.

Оппоненткой Дарьи станет непобеждённая спортсменка из Мексики Монтсеррат Рендон, для которой бой с Железняковой станет вторым в UFC. Ранее Рендон побеждала Тамирес Видал на турнире UFC Fight Night 228, который состоялся 23 сентября 2023 года. На данный момент она идёт на серии из шести побед.

Дарья Железнякова, в свою очередь, провела свой последний поединок, который состоялся под эгидой промоушена Ares FC, 7 апреля 2023 года. Тогда её оппоненткой была француженка Мари Луазо, которую Дарья победила техническим нокаутом в первом раунде.