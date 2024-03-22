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Дарья Железнякова рассказала, под какую песню выйдет на дебют в UFC

Дарья Железнякова рассказала, под какую песню выйдет на дебют в UFC
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Представительница смешанных единоборств и дебютантка UFC россиянка Дарья Железнякова сказала, под какую песню она собирается выходить на свой первый бой в UFC.

«Я уже выходила во Франции под песню «Стволок за поясок». На этот раз я долго сомневалась. Но дала послушать песню тренеру, и он просто захлопал в ладоши. Так и было принято окончательное решение», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, под трек «‎Стволок за поясок» под авторством Василия Вакуленко («‎Баста») на бои выходит также и бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян.

Дарья Железнякова имеет в своём активе восемь побед, из которых пять являются досрочными, и одно поражение. На профессиональном уровне она выступает с 2019 года.

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