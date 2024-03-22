Результаты взвешивания перед турниром UFC Vegas 89

24 марта состоится турнир UFC Vegas 89, главным событием которого станет бой между бывшей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и топовым бойцом UFC Амандой Рибас. Сегодня состоялась процедура официального взвешивания в преддверии турнира, результаты которой представлены ниже.

Главный бой вечера, женский наилегчайший вес: Аманда Рибас (56,92 кг) vs Роуз Намаюнас (56,92 кг)

Тяжёлый вес: Карл Уильямс (111,81 кг) vs Джастин Тафа (119,97 кг)

Средний вес: Эдмен Шахбазян (84,36 кг) vs Эй-Джей Добсон (84,14 кг)

Легчайший вес: Пэйтон Талботт (61,46 кг) vs Кэмерон Саайман (61,23 кг)

Полулёгкий вес: Билли Куарантилло (65,99 кг) vs Юссеф Залал (66,22 кг)

Полулёгкий вес: Фернандо Падилья (65,77 кг) vs Луис Паджуэло (65,77 кг)

Лёгкий вес: Курт Холобо (70,53 кг) vs Трей Огден (70,53 кг)

Легчайший вес: Майлз Джонс (61,68 кг) vs Коди Гибсон (61,46 кг)

Полулёгкий вес: Ярно Эрренс (65,54 кг) vs Стивен Нгуйен (65,77 кг)

Женский легчайший вес: Монтсеррат Рендон (61,23 кг) vs Дарья Железнякова (61,46 кг)

Наилегчайший вес: Игор Северино (56,69 кг) vs Андре Лима (57,15 кг)

Тяжёлый вес: Мохаммед Усман (107,5 кг) vs Майкл Паркин (119,06 кг).