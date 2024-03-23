Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дарья Железнякова поделилась прогнозом на бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Дарья Железнякова поделилась прогнозом на бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
Комментарии

Представительница смешанных единоборств и дебютантка UFC Дарья Железнякова поделилась прогнозом на предстоящий боксёрский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Это спорт. Чемпион будет биться с чемпионом. Я очень верю в Диму. Переживаю за него, болею. Геннадий Машьянов очень умный, Бивол – сильный парень. Думаю, что они в своей связке подберут подход к сопернику», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцы подойдут к этому поединку, будучи непобеждёнными.

Материалы по теме
Эксклюзив
Дарья Железнякова рассказала, под какую песню выйдет на дебют в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android