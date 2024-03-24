Результаты турнира UFC Vegas 89

В ночь на 24 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В главном бою вечера бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас одержала победу над представительницей Бразилии Амандой Рибас.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.
Роуз Намаюнас победила Аманду Рибас единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47).
Карл Уильямс победил Джастина Тафу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
Эдмен Шахбазян победил Эй Джея Добсона нокаутом (раунд 1, 4.43).
Пэйтон Талботт победил Кэмерона Сааймана техническим нокаутом (раунд 2, 0.21).
Юссеф Залал победил Билли Куарантилло удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 2, 1.50).
Фернандо Падилья победил Луиса Пахуэло удушающим приёмом (D’Arce choke) (раунд 1, 2.45).
Трей Огден победил Курта Холобо единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Джулиан Эроса победил Рикардо Рамоса удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 1, 2.15).
Майлс Джонс победил Коди Гибсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Ярно Эрренс победил Стивена Нгуена единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Дарья Железнякова победила Монтсеррат Рендон единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Игор да Силва был дисквалифицирован за укус (раунд 2, 2.52), победа присуждена Андре Лиме.
Мик Паркин победил Мухаммеда Усмана единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).