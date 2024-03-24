Намаюнас прокомментировала победу в поединке с Рибас

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас прокомментировала победу в поединке с представительницей Бразилии Амандой Рибас.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой американки единогласным решением судей.

«Всегда приятно, когда рефери поднимает твою руку. Я благодарю бога за эту победу, потому что он давал мне силы каждый день. В стойке я рассчитывала быть немного быстрее, но мы проведём работу над этим.

Что дальше? Я буду внимательно смотреть бой Эрин Блэнчфилд и Манон Фиоро, если Манон победит, возможно, я проведу с ней реванш. Еще я знаю, что Мэйси Барбер в последнем бою выглядела невероятно, так что она тоже потенциально может стать моей соперницей», — сказала Намаюнас после боя.