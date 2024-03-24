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Роуз Намаюнас заявила о готовности провести титульный поединок в наилегчайшем весе

Роуз Намаюнас заявила о готовности провести титульный поединок в наилегчайшем весе
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Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас рассказала о готовности провести титульный поединок в наилегчайшем дивизионе промоушена.

«Я хорошо чувствую себя в наилегчайшем весе. Мне не понравилось, что я была недостаточно резкой, но сил хватало. Если мне дадут титульник, я буду только рада. Было странно, что я не вхожу в топ-15 своего веса. Но мне нравится идея, что в новом дивизионе я поднимаюсь с самого низа», – сказала Намаюнас на пресс-конференции.

24 марта проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках главного боя бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас проводила поединок в наилегчайшем весе с представительницей Бразилии Амандой Рибас.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой американки единогласным решением судей.

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