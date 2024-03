Антонио Тарвер дал прогноз на поединок Бивол — Бетербиев

Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Эти парни вынесли других парней и смотрелись доминирующе. Не могу дождаться, когда увижу этот бой. Либо Бетербиев победит нокаутом, либо Бивол решением», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу One On One Boxing.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.