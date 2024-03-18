Бивол рассказал, как настраивается на возможный бой с Бетербиевым 1 июня

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о подготовке к поединку в июне, в котором он может сойтись с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, ранее стало известно, что встреча бойцов может состояться 1 июня в Саудовской Аравии.

«Всё проходит отлично. Замечательное место, где мы живём и тренируемся. Осталась последняя неделя, 22 марта уже завершается первый этап подготовки. На следующий этап мы поедем в Абу-Даби и будем готовиться в том же месте, где мы готовились перед боем с Рамиресом.

Есть ощущение радости и огромной ответственности. Говорю себе, что нужно просто работать, делать свою работу, быть самим собой и получать удовольствие от тренировочного процесса и максимально насладиться боем, который предстоит», — цитирует Бивола пресс-служба промоушена «Мир бокса».