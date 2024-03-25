Джейк Пол сказал, почему 30-летняя разница в возрасте с Тайсоном не будет для него плюсом

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, высказался о предстоящем поединке с соотечественником, легендарным боксёром Майком Тайсоном.

«Не смотрите на возраст. Каждый знает, что ударная мощь уходит последней. До сих пор не могу поверить, что этот поединок состоится. Хочу посмотреть, насколько сильно он бьёт. Хочу почувствовать его мощь. Майк, я правда хочу это увидеть. Имей в виду, что у меня железный подбородок. Я держу удары. Многие недооценивают мою способность справиться с его силой. Что ж, это сделает бой ещё интереснее», — сказал Пол на своём канале в YouTube.

Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 20 июля в Арлингтоне (США). Майку сейчас 57 лет, а Джейку – 27.