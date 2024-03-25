«Величайший боксёр планеты в тяжёлом весе и Майк Тайсон». Джейк Пол показал новое фото

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Джейк показал снимки с будущим соперником – прославленным боксёром Майком Тайсоном.

«Величайший боксёр планеты в тяжёлом весе и Майк Тайсон. Суббота, 20 июля. AT&T Stadium. Арлингтон, Техас», — написал Пол.

Фото: Социальные сети Джейка Пола

Фото: Социальные сети Джейка Пола

Напомним, поединок Тайсона и Пола по правилам бокса состоится 20 июля в Арлингтоне (США). В активе Пола десять боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке он одолел Райана Бурланда техническим нокаутом в первом раунде. На счету Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.