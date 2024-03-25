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Тренер Дюбуа дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Тренер Дюбуа дал прогноз на бой Усика и Фьюри
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Дон Чарльз, тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа, выразил мнение, что обладатель пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри победит чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александра Усика, представляющего Украину. Их бой пройдёт 18 мая в Саудовской Аравии.

«Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было задолго до того, как Даниэль дрался с Усиком. Задолго до того, как я стал тренером Дюбуа. Если это будет тот Фьюри, которого мы знаем, если он будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, я скажу следующее: он будет играться с Усиком», — сказал Чарльз на канале BoxNation в YouTube.

Недавно Фьюри показал фотографию с рассечениями: над бровью и под бровью.

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