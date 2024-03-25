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Тайсон Фьюри показал фото с рассечениями

Тайсон Фьюри показал фото с рассечениями
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (Великобритания) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками своим фото. Тайсон показал снимок с рассечениями: над бровью и под бровью.

«Что касается рассечений, я в этом не новичок», — подписал фото Тайсон.

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

Напомним, из-за рассечения сорвался поединок Фьюри и украинца Александра Усика. Он должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рассечения Тайсон получил незадолго до даты противостояния. Это случилось во время спарринга. В результате британский боксёр был вынужден отказаться от выступления. Впоследствии бой был перенесён на 18 мая.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

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