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Портер: все хотят знать уровень Тима Цзю, но Фундора не представляет загадки

Портер: все хотят знать уровень Тима Цзю, но Фундора не представляет загадки
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер высказался о предстоящем объединительном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю (24-0, 17 KO) и соотечественником Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 KO), который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).

«Фундора — хороший боксёр, но есть вещи, которые он не делает, и это ставит его под угрозу в этом бою. Это не тот поединок, который покажет, что Цзю находится на уровне чемпиона мира. Всем интересно узнать его класс. Суть в том, что Фундора однобок. Он может нанести удар и при этом может его держать, но он не представляет никакой загадки для Цзю», — сказал Портер в интервью ProBox TV.

Ранее Цзю объяснил, почему начал готовиться к боям в США.

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