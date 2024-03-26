Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику за полтора месяца до боя

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику за три недели до их боя.

«Утренняя пробежка в понедельник завершена. Дождь, холод и ветер делают тебя жёстким, очень жёстким. Уже совсем скоро, Усик. Ты получишь это, кролик», — написал британец на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, из-за рассечения сорвался поединок Фьюри и украинца Александра Усика. Он должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рассечение Тайсон получил незадолго до даты противостояния. Это случилось во время спарринга. В результате британский боксёр был вынужден отказаться от выступления. Впоследствии бой был перенесён на 18 мая.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

Проморолик к бою Фьюри — Усик