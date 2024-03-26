Российский боец UFC дисквалифицирован на два года за допинг

Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов получил 24-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта.

Сообщается, что один из анализов бойца, взятый во внесоревновательное время в Грозном, дал положительный результат на наличие метандиенона. 24-месячный период дисквалификации начался 28 февраля 2024 года, в день, когда спортсмен был уведомлён о его временном отстранении.

В общей сложности на счету Асхабова 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. В последнем бою, который состоялся в феврале прошлого года, Хусейн встречался с американцем Джамалом Эммерсом. Противостояние завершилось победой Эммерса единогласным решением судей. Для россиянина это был дебют в UFC.