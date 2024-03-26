Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю готовится к поединку с представителем США Себастьяном Фундорой. Бой пройдёт в ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США). В преддверии важного противостояния «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: превзойдёт ли Тимофей Цзю своего отца – легенду бокса Костю Цзю?

Напомним, бой с Фундорой будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC. Ранее стало известно, что в случае победы в поединке с американцем команда Цзю приступит к переговорам со звёздным боксёром Теренсом Кроуфордом (США).

Стердаун Тима Цзю и Себастьяна Фундоры: