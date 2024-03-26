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Назван рекордный гонорар, который получит Тим Цзю за бой с американцем Фундорой

Назван рекордный гонорар, который получит Тим Цзю за бой с американцем Фундорой
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Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю за поединок с американцем Себастьяном Фундорой получит рекордный в истории австралийского спорта гонорар. Об этом информирует Australian Associated Press.

По сведениям источника, речь идёт о сумме в $ 10 млн. Ранее рекорд принадлежал гольфисту Кэмерону Смиту.

Напомним, поединок Цзю и Фундоры состоится 31 марта мск в Лас-Вегасе (США) и будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю должен был провести бой с представителем США Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться по причине травмы.

Стердаун Тима Цзю и Себастьяна Фундоры:

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