Джулианна Пенья призвала UFC ввести женский пояс BMF

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем дивизионе Джулианна Пенья призвала руководство UFC ввести женский пояс BMF (Пояс «‎Самого жёсткого бойца» — Прим. «‎Чемпионата»).

«Меня бесит, что пояс BMF есть только у мужчин. Я хочу себе этот пояс! Два пояса в один вечер — либо против Ракель Пеннингтон, либо против Кайлы Харрисон, если Ракель снимется из-за травмы. Мне без разницы. Давайте не будем исключать из этого разговора женщин», — написала Джулианна Пенья в своих социальных сетях.

Напомним, что на следующем номерном турнире UFC 300 бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи проведёт защиту титула BMF против экс-обладателя титула UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя. Их бой станет третьим по значимости событием на данном турнире.