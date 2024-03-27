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Пётр Ян показал первые тренировки после операции

Пётр Ян показал первые тренировки после операции
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян приступил к тренировкам. Ранее прославленный спортсмен перенёс операцию. Пётр занимается под руководством Ольги Литвиненко в Академии единоборств РМК.

«Неделя после операции: Пётр Ян уже давно в зале и работает с топ-тренером RCC Ольгой Литвиненко», — говорится в сообщении RCC.

Пётр Ян показал первые тренировки после операции:

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.

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