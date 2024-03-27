Хавьер Мендес назвал идеального соперника для следующего боя Ислама Махачева

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поделился мнением о выборе соперника для своего подопечного.

«Ислам — настоящий профессионал, который хочет драться в то время, когда он будет готов защитить свой титул наилучшим образом. Во время Рамадана и вскоре после него это невозможно. Этого не будет.

Если следующим соперником будет Дастин Порье, это фантастика, если – Джастин Гэтжи, тоже здорово. Мы не знаем, что будет с Гэтжи и Оливейрой после их боёв. Возможно, кто-то получит травму. Сколько тогда Исламу придётся ждать? Так что я полностью за вариант с Дастином. У него нет травм, он отличный боец и отличный человек. Я выбрал его ещё и потому, что сроки идеально подходят для Дастина и Ислама. Идеально», — сказал Мендес на канале MMA Mania в YouTube.