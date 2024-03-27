Аспиналл высказался о предстоящем бое Майка Тайсона и Джейка Пола

Временный чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл (Великобритания) поделился мнением о предстоящем поединке между американцами Майком Тайсоном и Джейком Полом. Бой легенды бокса и видеоблогера состоится 20 июля в Арлингтоне (США).

«Подготовка к бою всегда дисциплинирует и придаёт уверенности. То, что Майк Тайсон тренируется, это фантастика. Конечно, он не молодеет, но тем не менее выглядит великолепно. Думаю, будет здорово, но это не моё. Уверен, что люди будут смотреть, но мне это не нравится», — приводит слова Аспиналла издание DAZN.

Ранее сообщалось, что бой между Тайсоном и Полом может получить статус официального. В настоящий момент Майку 57 лет. Джейку сейчас 27 лет.