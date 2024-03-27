Оливейра высказался о предстоящем бое с Царукяном на UFC 300

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Арманом Царукяном. Их бой состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Считаю ли я, что Арман меня недооценивает? Конечно, он должен демонстрировать уверенность, должен оставаться сфокусированным на поединке. Этот парень заслуживает только уважения. Но мне всё равно, что он думает обо мне. Я просто настраиваюсь на предстоящий поединок в клетке», — сказал Оливейра на канале MMA Mania в YouTube.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.