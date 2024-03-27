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Мендес раскрыл, кто самый талантливый боец, которого он тренировал. Это не Хабиб

Мендес раскрыл, кто самый талантливый боец, которого он тренировал. Это не Хабиб
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Известный тренер Хавьер Мендес поделился мнением о самом талантливом бойце, которого он когда-либо тренировал. По словам Мендеса, это Усман Нурмагомедов, выступающий в Bellator. Отметим, что Хавьер также тренирует чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, а ранее тренировал Хабиба Нурмагомедова.

«Это Усман Нурмагомедов. Всё просто. К сожалению, он не у всех на слуху, потому что не выступает в UFC. Но он заслуживает признания. Думаю, PFL и Bellator не захотят его отпускать. С их стороны это был бы глупый шаг», — сказал Мендес на канале MMA Mania в YouTube.

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Ранее Мендес назвал единственного бойца, после удара которого Хабиб был потрясён.

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