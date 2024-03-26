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Кормье: я Майкл Джордан, только без денег и чемпионских титулов

Кормье: я Майкл Джордан, только без денег и чемпионских титулов
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Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Кормье недавно рассказал, что тоже увлекается гольфом, как и Джордан. Однако бывший чемпион UFC указал на разительную разницу между ним и Джорданом в недавнем видеоролике ESPN MMA, где он сравнил своё увлечение гольфом.

«Я Майкл Джордан, только без денег и чемпионских титулов», — приводит слова Кормье The Sports Rush.

Отметим, что Джордан во время выступления за «Чикаго Буллз» завоевал шесть чемпионских титулов, оформив при этом два три-пита — с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 год. В каждом из выигранных финалов Джордан признавался самым ценным игроком. Также на счету баскетболиста две выигранных золотые медали Олимпийских игр.

Напомним, Джордан завершил карьеру в 2003 году, когда выступал за «Вашингтон Уизардс».

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