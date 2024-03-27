«Если у тебя есть гордость, сделай это». Тимоти Брэдли обратился с призывом к Канело

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Тимоти Брэдли считает, что абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес обязан сразиться со своим обязательным претендентом американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Меня не волнует бизнес или что-то ещё… Если у тебя есть гордость и ты веришь в себя… Есть другой парень, делающий то же, что и ты, и он бросил тебе вызов. Ты должен сделать это. Когда ты сделаешь шаг вперёд и покажешь людям то, что они хотят увидеть?» — сказал Брэдли в интервью ProBox TV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).