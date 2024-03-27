Бой Алексея Мазура за пояс WBA Asia вновь перенесён

Боксёрский турнир, который был запланирован на 4 апреля в Ярославле, перенесён на неопределённый срок.

В главном событии вечера турнира россиянин Алексей Мазур (9-0) должен был оспорить титул WBA Asia в лёгком весе с представителем Танзании Лореном Джафетом (17-6-3). Данный бой стал бы первым поединком, который состоялся на территории Российской Федерации с февраля 2022 года и в котором будет оспариваться титул одной из четырёх крупнейших мировых боксёрских организаций (к ним относятся WBC, WBA, IBF и The Ring. — Прим. «Чемпионата»).

«В связи с повышенными мерами безопасности после трагических событий в «Крокус Сити Холле» принято решение перенести турнир в Ярославле на неопределённый срок. Этот вечер бокса мы планируем провести в Ярославле», — сказал глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев.