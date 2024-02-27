Алексей Мазур оспорит титул чемпиона WBA Asia

Российский боксёр Алексей Мазур проведёт поединок с представителем Танзании Саиди Мколой за титул чемпиона WBA Asia в лёгком весе. Поединок состоится в Майкопе, республике Адыгея, 8 марта 2024 года.

Данный бой будет первым поединком, который состоится на территории Российской Федерации с февраля 2022 года и в котором будет оспариваться титул одной из четырёх крупнейших мировых боксёрских организаций (к ним относятся WBC, WBA, IBF и The Ring. — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, Алексей Мазур идёт непобеждённым на протяжении девяти поединков. В каждом бою он одержал победу, а также пять раз смог нокаутировать противника.

Интересно, что его предстоящий оппонент идёт практическим с аналогичным рекордом. Саиди Мкола одержал девять побед, пять из которых были добыты нокаутом, и 0 поражений. Но его поединок с Фрэнсисом Миюшо закончился ничьей.