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Чарльз Оливейра сказал, в каком случае Гэтжи победит Холлоуэя

Чарльз Оливейра сказал, в каком случае Гэтжи победит Холлоуэя
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра считает, что у американского топового бойца Джастина Гэтжи будет шанс победить Макса Холлоуэя, если тот пропустит удар в челюсть.

«Чувак, Холлоуэй действительно хороший парень, и он много двигается. У него такой стиль боя, когда план построен на передвижениях, но у Гэтжи есть мощные руки. Если Холлоуэй откроется, то в таком случае Гэтжи выиграет этот бой. Тем не менее они оба являются высококлассными соперниками», — приводит слова Оливейры портал Sherdog.

Напомним, поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем состоится 14 апреля на турнире UFC 300. В своём последнем бою Гэтжи нокаутировал Дастина Порье. Холлоуэй, в свою очередь, также смог нокаутировать корейского бойца Чон Чхан Сона.

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