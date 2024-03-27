Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра назвал причину, по которой согласился на бой с Царукяном

Оливейра назвал причину, по которой согласился на бой с Царукяном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра объяснил, почему согласился на поединок с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 14 апреля на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

«Если бы я настроился дождаться титульного боя, то подрался бы только в конце года, а я не люблю простаивать слишком долго. Я бы ждал почти год. Вот почему я принял вызов», — сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу MMA Mania.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

Материалы по теме
Царукян: Махачев чувствует, что я выиграю у него
Материалы по теме
Дивизион Хабиба и Ислама умирает. Но его может спасти другой россиянин
Дивизион Хабиба и Ислама умирает. Но его может спасти другой россиянин
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android