Оливейра назвал причину, по которой согласился на бой с Царукяном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра объяснил, почему согласился на поединок с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 14 апреля на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

«Если бы я настроился дождаться титульного боя, то подрался бы только в конце года, а я не люблю простаивать слишком долго. Я бы ждал почти год. Вот почему я принял вызов», — сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу MMA Mania.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.