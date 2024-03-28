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Дудакова: хотелось увидеть Джона Джонса на UFC 300, но что имеем, то имеем

Дудакова: хотелось увидеть Джона Джонса на UFC 300, но что имеем, то имеем
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Представительница смешанных единоборств россиянка Виктория Дудакова высказалась об отсутствии больших звёзд в главном событии турнира UFC 300.

«Это же не так просто — найти огромную звезду. У нас сейчас нет Конора Макгрегора, да и от него, мне кажется, все устали. Просто не родилась огромная звезда, которая должна быть там 100%. Хотелось бы увидеть Джона Джонса, но что имеем, то имеем», — сказала Дудакова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, турнир UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера встретятся действующий обладатель титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра и экс-чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе американец Джамал Хилл.

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